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Благодаря «Норникелю» очистят от мусора озеро Аян

Главная Общество
Красноярск
10:50 17 Сентября 2021
общество, север, экология
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«Норникель» и Агентство развития Норильска поддержали экологический проект «Заповедников Таймыра» «Чисто_Аян». Этот проект в 2019 году стал победителем грантового конкурса «Мир новых возможностей», который организован «Норникелем».

Сотрудники экологического проекта «Заповедников Таймыра» при поддержке «Норникеля» привлекли волонтёров к уборке арктических зон. Убрали три крупных источника захламления, которые сохранились на Аяне с советских лет. Например, собраны и подготовлены к вывозу сотни килограммов металлолома и 417 бочек из-под горюче-смазочных материалов. Их собрали в районе устья реки Амнундакты (старая база геологов и геодезистов). Также в районе Южного кордона собраны баки, ящики с аккумуляторами, остатки брошенной техники и другое. А в устье реки Гулэми волонтёры собрали полные бочки с отходами горюче-смазочных материалов.

Мусор в этом году вывезут с помощью вертолётов. Большая часть этой работы уже выполнена. Компания «Норникель» обеспечила доставку людей и оборудования на Аян и обратно. Ещё один борт для вывоза мусора предоставлен Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вывоз мусора — это отдельный проект, ведь озеро — труднодоступная территория, добираться туда непросто и дорого. Собранные на Аяне отходы будут вывезены благодаря объединению усилий, — отметил Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска.

Благодаря «Норникелю» очистят от мусора озеро Аян

 

Ценно, что проект, изначально поддержанный «Норникелем», получил дальнейшее развитие и что восстановление экологической безопасности уникального уголка природы продолжится. Вместе мы делаем Арктику чище. Начало положено, — рассказывает начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Наталья Дунаева.

Напомним, в апреле «Норникель» начал программу «Чистый Норильск». Более 40 млрд руб. выделено на санитарную очистку промышленных зон. Специалисты уже разобрали и убрали 64 постройки в промышленной зоне Норильска, собрали порядка 73 тыс тонны строительного мусора и вывезли свыше 5 тыс тонн металлолома. Уборка будет продолжаться круглогодично.

Фото: nornickel.ru

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