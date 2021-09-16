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Сергей Натаров: «Голосуйте только 19 сентября и только за ЛДПР!»

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Красноярск
09:41 16 Сентября 2021
общество, красноярск, выборы
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ЛДПР голосовала против пенсионной реформы и против повышения НДС, которое привело к росту цен. Мы изначально требовали отменить мусорную реформу, потому что понимали -  она только ухудшит ситуацию с отходами и свалками.

«ЛДПР никогда не голосовала за законы, которые приносят вред гражданам России или залазят в семейные бюджеты. Голосуя за ЛДПР, вы выбираете тех, кто реально думает о народе и работает для людей», - говорит Сергей Натаров, единственный депутат от Красноярского края в Госдуме, кто осмелился проголосовать против повышения пенсионного возраста. Остальные представители региона в парламенте (все они - члены правящей партии) проголосовали за пенсионную реформу.

Примером настоящего народного депутата, который работает для людей, является Александр Глисков – руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского края.

«Каждый день нам приходят десятки обращения от жителей. Проблем очень много. Люди обоснованно жалуются на то, что власть работает плохо или не работает совсем. Во многом это происходит от того, что чиновники не чувствуют своей ответственности перед гражданами. Депутаты ЛДПР заставляют власть работать и помнить, что работодателями чиновников являются не какие-то высокие начальники, а народ», - говорит Александр Глисков.

С 17 сентября начинается голосование на выборах в Законодательное Собрание Красноярского края. ЛДПР призывает всех прийти и сделать свой выбор.

«Обязательно приходите на выборы. Нет другого законного способа изменить власть, а значит и жизнь в стране. Но, чтобы ваш голос не пропал, чтобы не дать возможности его украсть или подделать, голосуйте только 19 сентября. И только за ЛДПР!», - заявил Сергей Натаров.  

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.
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