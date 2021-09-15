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Дизайн Универсиады-2019 в Красноярске получил престижную премию

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Красноярск
19:00 15 Сентября 2021
красноярск, награда, универсиада
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дизайн  XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске получил награду в одном из самых престижных конкурсов iF Design Award. В мире дизайна – это один из самых крупных профессиональных конкурсов. В этом году жюри из 98 независимых экспертов оценивали 10000 заявок из 52 стран мира. 

Над проектом работала компания ArtStyle. Заявка включала в себя разработку концепции и визуального стиля Универсиады-2019, талисмана U-Лайки, факела и чаши огня, медалей, комплектов одежды с символикой, а также оформление спортивных объектов, общественных пространств, в том числе Международного аэропорта.

«Для нас особая честь стать ее обладателями. Но этот результат был бы невозможен без работы большой команды: Оргкомитета и Исполнительной дирекции Универсиады, профессионального экспертного сообщества. Мы благодарим и поздравляем всех наших партнеров с этим важным достижением!», – отметил генеральный директор дизайн-группы ArtStyle Игорь Башкатов.

Проект получил награду в «Winner» в дисциплине «Коммуникационный дизайн», в  категории «Дизайн события». ArtStyle оказалась в одном ряду с BMW, Samsung, Hyundai, Huawei и другими крупнейшими мировыми компаниями. В России премию iF Design Award получили всего 9 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

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