Дизайн Универсиады-2019 в Красноярске получил престижную премию

Дизайн XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске получил награду в одном из самых престижных конкурсов iF Design Award. В мире дизайна – это один из самых крупных профессиональных конкурсов. В этом году жюри из 98 независимых экспертов оценивали 10000 заявок из 52 стран мира.

Над проектом работала компания ArtStyle. Заявка включала в себя разработку концепции и визуального стиля Универсиады-2019, талисмана U-Лайки, факела и чаши огня, медалей, комплектов одежды с символикой, а также оформление спортивных объектов, общественных пространств, в том числе Международного аэропорта.

«Для нас особая честь стать ее обладателями. Но этот результат был бы невозможен без работы большой команды: Оргкомитета и Исполнительной дирекции Универсиады, профессионального экспертного сообщества. Мы благодарим и поздравляем всех наших партнеров с этим важным достижением!», – отметил генеральный директор дизайн-группы ArtStyle Игорь Башкатов.

Проект получил награду в «Winner» в дисциплине «Коммуникационный дизайн», в категории «Дизайн события». ArtStyle оказалась в одном ряду с BMW, Samsung, Hyundai, Huawei и другими крупнейшими мировыми компаниями. В России премию iF Design Award получили всего 9 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.