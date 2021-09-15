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Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы

Главная Общество
Красноярск
16:28 15 Сентября 2021
общество, победители, студенты, награда
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Стипендии компании En+ Group от 2,5 до 25 тысяч в месяц получили 66 студентов из 16 городов России. Победителям стипендиальной программы показали производственные объекты компании и вручили памятные подарки. Также они получили поздравления от общественного деятеля Олег Владимирович Дерипаски, который пожелал студентам дальнейших успехов.

Поучаствовать в стипендиальной программе могли студенты очной формы обучения профильных ВУЗов и ССУЗов, которые имеют государственную аккредитацию определённых специальностей (химия, теплоэнергетика, металлургия, теплохимия, энергетика и др.)

Поступило около 300 заявок. Конкурс — четыре человека на место. Критерии отбора — высокая академическая успеваемость, наличие публикаций и научных достижений, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтёрских, донорских акциях и т.д. Теперь такая стипендиальная программа будет проводится ежегодно.

Награждение 11 студентов Красноярского края состоялось на Красноярской ГЭС. Большинство учащихся — это студенты СФУ, одна победительница из Дивногорского гидроэнергетического техникума имени А.Е. Бочкина, один-  из Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий, трое из Красноярского индустриально-металлургического техникума.

Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы

Награждала ребят Ольга Бережецкая, заместитель директора по персоналу по региональной политике En+ Group. Поздравлял студентов также заместитель директора по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛ Александр Дроздов.

— Участие в стипендиальной программе En+ Group — возможность не только получить дополнительное финансирование на учёбу и научные исследования, но и сразу попасть в мир большой промышленности и энергетики. Мы ждём стипендиатов на производственную практику, а в будущем и на работу на наших предприятиях. Надеемся, что победа в конкурсном отборе мотивирует их на новые победы и научные достижения, — отметила Ольга Бережецкая.

Победители выразили слова благодарности.

Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы

Владислав, СФУ:

— Спасибо большое за прекрасный конкурс, за возможность проявить себя, за будущие перспективы, которые нам предлагают. Крайне приятно было поучаствовать в экскурсии по ГЭС. Также мы получили большое количество ответов на наши вопросы, что тоже очень важно.

Хочу ещё отметить, сертификаты, которые подписал лично Олег Дерипаска. Большое спасибо и за подарки, очень приятно.

Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы

Александра, Дивногорский гидроэнергетический техникум:

— Спасибо Олегу Владимировичу за то, что подарил много впечатлений сегодня. В целом мероприятие было на высшем уровне! Очень здорово!

Фото: En+ group

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