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354 человека в Красноярском крае заболели коронавирусом

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Красноярск
17:00 15 Сентября 2021
здравоохранение, заболевание, общество
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На 15 сентября под наблюдением врачей находятся 29 659 человек (+2 513 за сутки), снято с учёта 3 110 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 110 745 (+ 354 за сутки).

Всего вылечили 97 497 (+ 372 человека за сутки), 5 503 погибших (+ 20 за последние сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 598 228 (+ 7 928 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 853 699 человек, 2 компонентами — 783 565.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс населения составил 3 826,7. Коэффициент распространения инфекции — 0,94, суточный темп прироста — 0,32.

Нагрузка на лечебную сеть снижается. В 40 временных инфекционных госпиталях развёрнуто 3 302 койки, занятость коечного фонда 74,14 %. В стационарах лечатся 2 448 человек, на аппаратах ИВЛ — 157, на амбулаторном лечении — 8 479 заболевших.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

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