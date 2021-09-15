После ремонта открылся дом спорта «Октябрьский»

После капитального ремонта дом спорта «Октябрьский» распахнул свои двери для занятий единоборствами. Об этом сообщили на сайте администрации города Красноярска.

В залах смогут тренироваться порядка 300 человек шести отделений: тхэквондо, кикбоксинга, каратэ, тайского бокса, киокусинкай, ушу. Общая площадь помещения — 178 м². Площадь разделена на несколько спортивных зон, оборудованы раздевалки и душевые. Для полноценного тренировочного процесса в залах есть всё необходимое.

Ремонтные работы начались в мае. Подрядная организация отремонтировала пола, потолки, выполнила отделку помещений. Также в здании заменили систему отопления, освещения, элеваторные узлы, электрику