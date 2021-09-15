Малому агробизнесу предлагают гранты на развитие несельскохозяйственных видов бизнеса

Конкурс грантов на развитие в сельской местности несельскохозяйственных видов бизнеса объявили в Минсельхозе края. Подать заявку нужно до 12 октября включительно. Участие могут принять фермеры, индивидуальные предприниматели, занятые в сельхозпроизводстве, сельхозкооперативы.

Максимальный размер гранта — 3 млн рублей. Победитель должен вложить в реализацию проекта не менее 40 % собственных средств, остальные затраты ему возместят из бюджета Красноярского края.

Денежные средства можно вложить в развитие сельского туризма, народных промыслов, промысловую охоту, вылов и переработку рыбы, переработку дикоросов, открытие точек общественного питания. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Данные гранты — это поддержка альтернативной занятости жителей поселений, инициатив, которые согласуются с основным делом наших предпринимателей и способствуют развитию хозяйств, содействие самозанятости, подспорье для создания новых рабочих мест, повышения доходов и качества жизни людей в районах региона, — рассказал заместитель председателя правительства края Леонид Шорохов.

На полученный грант можно построить заграждения, дороги, инженерные сети, помещения, купить автомобили, инвентарь, технику и оборудование для развития несельскохозяйственного бизнеса.

Потратить средства нужно в течение года с момента получения.

Информация о конкурсе и документация размещены на сайте Минсельхоза края в рубрике «Господдержка», разделы «/Гранты/Гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности».

Фото: fagps.ru