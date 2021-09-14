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В Канском педагогическом колледже открылась Парта Героя Советского Союза

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Красноярск
21:07 14 Сентября 2021
общество, в красноярском крае, канск, образование
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«Парта Героя» - это всероссийский образовательно-патриотический проект, автором которого является депутат государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за Партой Героя будет присуждаться обучающимся за особые успехи в учебе, а также за активное участие в жизни колледжа по итогам семестра и учебного года.

Парта в Канском педагогическом колледже посвящена Герою Семену Семеновичу Давыдову, ему посвящена мемориальная доска на фасаде колледжа, открытая в мае 2017 года.

В Канском педагогическом колледже открылась Парта Героя Советского Союза

Семен Семенович родился в деревне Троицкая Ирбейского района Красноярского края. Окончил семь классов школы в селе Ирбейское, затем два курса педагогического училища в Канске. Был вынужден прервать учебу в педагогическом училище, чтобы закончить Томское артиллерийское военное училище и отправиться служить в Белоруссию. На фронт он попал в первые дни войны.

Семен Давыдов прошел боевой путь от начала Великой Отечественной войны и до заключительных боев по разгрому немецко-фашистских войск в Германии. Воевал на Западном, Донском, Сталинградском фронтах, севернее Орла, на Десне, Днепре.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Семён Давыдов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В самом конце Великой Отечественной Давыдов был тяжело ранен и 27 июня 1945 года умер в госпитале. Он похоронен в Германии, в городе Бернау.
Именем Героя названы улицы в г.Красноярске и с. Ирбейское. На современном здании средней образовательной школы №1 , где учился Семен Семенович, установлена мемориальная доска.

В Канском педагогическом колледже открылась Парта Героя Советского Союза

Почётное право первыми сидеть за Партой Героя Советского Союза предоставили губернаторским стипендиатам 2021 года, студентам отделения «Дошкольное образование» Наталье Гавриленко и Анастасии Сухонос, за особые успехи в учебе и активную жизненную позицию. 

Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ, автор проекта «Парта героя», говорит:

«Память о войне – это, прежде всего – память о людях. Пройдут года, десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни народа, но легендарный подвиг – Победа в Великой Отечественной войне – навсегда останется в наших сердцах. Очень важно на государственном уровне подчеркивать важность сохранения исторической памяти, воспитывать будущие поколения в духе патриотизма и мужества, развивать уважительное отношение к истории страны и ее героям». 

В Канском педагогическом колледже открылась Парта Героя Советского Союза

Данный проект шагает по нашей стране, в том числе в Красноярском крае установлено более 300 «Парт героев». С 2019 года проект вышел на международный уровень. Теперь парты с информацией о героях установлены не только в нашем Красноярском крае и других регионах России, но и за ее пределами: в Хорватии, Монголии, Киргизии и Казахстане.

Фото:© Елена Шваргонова/Канский педагогический колледж

 

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