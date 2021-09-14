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Владимир Путин уходит на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении

Главная Общество
Красноярск
16:44 14 Сентября 2021
россия, путин
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Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства упомянул об этом во время разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Учитывая это, президент примит участие в запланированных на этой неделе в Душанбе саммитах ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что у президента отрицательный ПЦР-тест.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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