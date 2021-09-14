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В Красноярском крае ещё 356 человек заболели коронавирусом

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Красноярск
16:59 14 Сентября 2021
общество, заболевание, статистика
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На 14 сентября под наблюдением врачей находятся 30 256 человек (+2 428 за сутки), снято с учёта 3 074 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 110 391 (+ 356 за сутки).

Всего вылечили 97 125 (+ 385 человек за сутки), 5 483 погибших (+ 21 за последние сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 590 300 (+ 1 958 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 848 307 человек, 2 компонентами — 781 093.

Привились 78 % работников здравоохранения, 67,9 % сотрудников социальной сферы, 67,2 % работников образования, 60,2 % государственных служащих, сотрудников органов власти и подведомственных им организаций.

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края рассказал, что в Красноярском крае в конце октября ожидается очередная волна коронавируса, которая будет такая же тяжёлая, как и третья.

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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