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Эко-уроки в Красноярске продолжились в детском санатории

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Красноярск
15:47 14 Сентября 2021
красноярск, экология
Фотография © Дмитрий Усков
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Экологические уроки в Красноярске продолжились выездом специалистов в санаторий «Пионерская речка», где дети разных возрастов проходят реабилитацию.

«Для учеников младших классов мы проведем традиционные уроки – с виртуальными экскурсиями и игрой «Сортируй с умом». А для старшеклассников это будут уроки по профориентации: наши сотрудники расскажут о профессии эколога. Чем занимаются такие специалисты, где учат на эколога и что нужно знать, чтобы поступить в нужный вуз после окончания школы», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью «КРК» Юлия Комиссаренко.

В качестве практического занятия ребята высадили клумбу с многолетними растениями - ромашками, лилейниками, астильбами, флоксами, нарциссами. Растения специалисты левобережного регоператора подобрали так, чтобы клумба цвела постоянно, с весны до осени.

Экологические уроки «Красноярской рециклинговой компании» настолько востребованы, что уже сейчас принимаются заявки на ноябрь – до этого график уроков полностью сформирован.

За последние несколько месяцев в Красноярске прошло уже больше 20 уроков, в которых приняли участие около 600 детей.

 

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