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В Красноярске подходит к завершению ремонт ул. Павлова

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Красноярск
16:20 14 Сентября 2021
общество, красноярск, дороги, ремонт
Фотография © admkrsk.ru
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Дорожные работы на улице Павлова ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По контракту ремонт закончится 30 сентября. Работы идут по графику, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Бригады провели пуско-наладочные работы светофоров, уложили тактильную плитку. Осталось докомплектовать остановочные пункты, нанести разметку, оформить газоны. На улице обновили бортовой камень на вибропрессованный, заменили два слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтировали тротуары и оборудовали остановки общественного транспорта. Эти работы завершили ещё до начала учебного года, ведь на Павлова расположены три школы, три детских сада, социальные и культурные учреждения. Теперь все пешеходные переходы регулируются светофорами. Сигнал на основном светофоре дублируется светодиодными лентами на колонках.

По правой стороне от ул. Мичурина дорога теперь состоит из четырёх полноценных полос.

Вдоль дороги появилось светодиодное освещение. Покрытие 183-х металлических опор оцинковано. На участках дороги теперь есть технические тротуары.

Отремонтированная улица удобна и для маломобильных горожан.

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