В Красноярске присяжные оправдали Костю Канского

Красноярский краевой суд оправдал 54-летнего Константина Найбауэра, известного как «Костя Канский». По версии следствия, мужчина занимал «высшее положение в преступной иерархии» (статья 210.1 УК РФ), за что и был задержан в 2019 году. Однако, во время рассмотрения его дела не все присяжные согласились с собранными доказательствами, так что вина Найбауэра в получении статуса «вора в законе» не доказана, рассказали в пресс-службе суда.

Прокуратура собирается обжаловать приговор. Следующее заседание по делу «Канского» пройдёт 16 сентября. Также суд отменил Найбауэру домашний арест.

«Костю Канского» задержали в октябре 2019 года за «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Полицейские считают, что мучина с 1997 года использует своё влияние в криминальной среде для организации противоправной деятельности на территории края.

«Он пользовался у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом. Злоумышленник имел сферу влияния в Красноярском крае и республике Тува», – уточнили в прокуратуре.

О суде присяжных попросил сам Найбауэр, но сразу их найти не удалось – кандидаты не приходили в суд.