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Более 600 жителей Красноярска переедут в новые квартиры в Солнечном из аварийного жилья

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Красноярск
13:00 11 Сентября 2021
общество, красноярск, жилье
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцы из аварийных домов получат 203 новые квартиры, сообщается на сайте министерства строительства Красноярского края. 

"Уже в этом году в новое жилье переедут 654 человека из домов с улиц Свердловская,  Полярная, Диксона, Энергетиков, Лесная,  Ломоносова, Никитина, Демьяна Бедного, Семафорная. Квартиры приобретены на сумму 436 млн рублей у застройщиков в микрорайоне Солнечном", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Солнечном администрация приобрела ещё 238 квартир для переселения из аварийных домов. Их стоимость составила 600 млн рублей. 

"В этом году планируется переселить более  4 100 человек, - отмечают в министерстве. - Новоселами станут жители из 25 муниципалитетов Красноярского края".

На сегодняшний день по программе переселения новое жилье в регионе получили уже 1 295 человек из 549 квартир в аварийных домах. В рамках краевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года в регионе новые квартиры получат более 14,8 тыс. человек, на эти цели в бюджете предусмотрено 14,2 млрд рублей.

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