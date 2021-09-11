Более 600 жителей Красноярска переедут в новые квартиры в Солнечном из аварийного жилья

Красноярцы из аварийных домов получат 203 новые квартиры, сообщается на сайте министерства строительства Красноярского края.

"Уже в этом году в новое жилье переедут 654 человека из домов с улиц Свердловская, Полярная, Диксона, Энергетиков, Лесная, Ломоносова, Никитина, Демьяна Бедного, Семафорная. Квартиры приобретены на сумму 436 млн рублей у застройщиков в микрорайоне Солнечном", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Солнечном администрация приобрела ещё 238 квартир для переселения из аварийных домов. Их стоимость составила 600 млн рублей.

"В этом году планируется переселить более 4 100 человек, - отмечают в министерстве. - Новоселами станут жители из 25 муниципалитетов Красноярского края".

На сегодняшний день по программе переселения новое жилье в регионе получили уже 1 295 человек из 549 квартир в аварийных домах. В рамках краевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года в регионе новые квартиры получат более 14,8 тыс. человек, на эти цели в бюджете предусмотрено 14,2 млрд рублей.