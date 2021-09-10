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СГК готова подключить школы и больницы к теплоснабжению раньше сезона

Главная Общество
Красноярск
18:30 10 Сентября 2021
красноярск, теплоснабжение, сгк
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СГК готова подать тепло во все социальные объекты Красноярска, такие как школы, больницы, детские сады, раньше времени. С такими обращениями в компанию уже обратились некоторые учреждения.

Подключить можно и жилые дома, но для этого необходимо решение всех собственников жилья в доме. 

Заявка оформляется письмом с подписью руководителя организации. В нём указывается два адреса:

  • 660123 Красноярск, Малаховская, 5 – для решения технических вопросов 
  • 660099 Красноярск, Республики, 37 — для учёта в расчётах за тепло.

Письма необходимо выслать на электронный адрес tgk13@sibgenco.ru

Фото: СГК

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