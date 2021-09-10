Депутат из Красноярска готовит пикет против концерта Моргенштерна

Заявление на проведение массового пикета против концерта Моргенштерна подал депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков. О своей инициативе народный избранник сообщил в социальных сетях.

"Мы должны выразить позицию здравой части общества на неприятие подобных героев для наших детей и молодежи. Не дадим разрушить нашу страну изнутри", - написал Дюков.

Пикет планируется провести накануне концерта, 25 сентября, принять участие в нем смогут 50 человек. Встретятся ярые противники творчества Моргенштерна в сквере Сурикова.

Фото со страницы Вячеслава Дюкова "ВКонтакте"

Ранее Вячеслав Дюков добивался отмены концерта популярного певца и даже подал заявление в прокуратуру и полицию. Позже озвучил свою позицию на заседании горсовета, где зачитал тексты песен исполнителя и призвал депутатов поддержать его требование об отмене концерта.