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Депутат из Красноярска готовит пикет против концерта Моргенштерна

Главная Общество
Красноярск
14:26 10 Сентября 2021
общество, красноярск, митинг, депутаты
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Заявление на проведение массового пикета против концерта Моргенштерна подал депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков. О своей инициативе народный избранник сообщил в социальных сетях. 

"Мы должны выразить позицию здравой части общества на неприятие подобных героев для наших детей и молодежи. Не дадим разрушить нашу страну изнутри", - написал Дюков.

Пикет планируется провести накануне концерта, 25 сентября, принять участие в нем смогут 50 человек. Встретятся ярые противники творчества Моргенштерна в сквере Сурикова. 

Депутат из Красноярска готовит пикет против концерта Моргенштерна
Фото со страницы Вячеслава Дюкова "ВКонтакте"

Ранее Вячеслав Дюков добивался отмены концерта популярного певца и даже подал заявление в прокуратуру и полицию. Позже озвучил свою позицию на заседании горсовета, где зачитал тексты песен исполнителя и призвал депутатов поддержать его требование об отмене концерта. 

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