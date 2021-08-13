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Красноярец добивается отмены концерта Моргенштерна

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Красноярск
14:35 13 Августа 2021
красноярск, концерт, отмена
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Житель Красноярска Вячеслав Богданкевич добивается отмены концерта Моргенштерна, намеченного на 26 сентября в МВДЦ «Сибирь». 

«Дорогие родители! На 26 сентября в Красноярске намечены беснования "Моргенштерна". Мы точно знаем, что не всем плевать на эту ситуацию. И мы считаем, что есть объективные данные по которым "Моргенштерн" может рассчитывать на реальное наказание. Но нужна массовость! Если сотни родителей потребуют навести порядок, то есть шанс что за него реально возьмутся! 20 минут вашего времени могут спасти жизни многих детей, а может быть именно Вашего!!!», – написал Вячеслав на своей странице во «Вконтакте»

Свои слова активист подкрепил заявлениями в полицию и прокуратуру и предложил пожаловаться краевым омбудсменам. Пользователи соцсети отнеслись к этому с иронией и посетовали на то, что «поколение, тусовавшееся под "Красную плесень" и "Сектор Газа" диктует, что слушать» и отметили, что на концерты Моргенштерна установлено возрастное ограничение 18+.

Фото: morgen_shtern

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