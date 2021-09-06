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Во вторник на правом берегу Красноярска прогремят взрывы

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Красноярск
16:40 6 Сентября 2021
красноярск, взрыв, работы
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Во вторник, 7 сентября, на правом берегу Красноярска вновь пройдут взрывные работы. Об их начале жителей предупредят звуковым сигналом, рассказали в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Работы на горном горном участке ХМЗ» в карьере «Новый» Торгашинского месторождения. Радиус опасной зоны – 500 метров.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

  • первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной подается при вводе опасной зоны;
  • второй сигнал «боевой» – два продолжительных сигнала сиреной перед взрывом;
  • третий сигнал «отбой» – три коротких сигнала сиреной после окончания проведения взрывных работ.

Фото: © Евгений Биятов РИА Новости

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