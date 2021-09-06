Во вторник на правом берегу Красноярска прогремят взрывы

Во вторник, 7 сентября, на правом берегу Красноярска вновь пройдут взрывные работы. Об их начале жителей предупредят звуковым сигналом, рассказали в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Работы на горном горном участке ХМЗ» в карьере «Новый» Торгашинского месторождения. Радиус опасной зоны – 500 метров.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ: