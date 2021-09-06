Во вторник на правом берегу Красноярска прогремят взрывы

Во вторник, 7 сентября, на правом берегу Красноярска вновь пройдут взрывные работы. Об их начале жителей предупредят звуковым сигналом, рассказали в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
Работы на горном горном участке ХМЗ» в карьере «Новый» Торгашинского месторождения. Радиус опасной зоны – 500 метров.
Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:
- первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной подается при вводе опасной зоны;
- второй сигнал «боевой» – два продолжительных сигнала сиреной перед взрывом;
- третий сигнал «отбой» – три коротких сигнала сиреной после окончания проведения взрывных работ.
Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости