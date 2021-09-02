Сергей Чепчугов: "Мой Instagram - это вторая жизнь"

Сергея Чепчугова я знаю более 15 лет. Поэтому меня не слишком удивил его околоинстаграмм, о котором пишут все федеральные СМИ. В том же 2006 году Сергей мог спокойно гулять по разделительной полосе на Партизана Железняка, не обращая внимание на проезжающий поток автомобилей, просто потому, что настроение было не очень, а накануне в его ворота судья поставил парочку «левых» пенальти.

Сейчас трехкратный чемпион России в составе ЦСКА гуляет уже не по автостраде, а по всемирной паутине, не разучившись за три года играть футбол.

Чепчугов – безусловный лидер «Енисея-2», который с пионеротрядом дебютировал в третьей по силе лиге российского футбола. Куда всё это выведет – покажет время, а пока читайте первое интервью незаурядного красноярца в качестве основного вратаря второй команды Красноярского края.

- Возвращение в футбол в 36 лет. Как это происходило? Кто был инициатором?

- Для себя решил, что пришло время вернуться в футбольный мир!

- Как ощущаешь себя с теми, кто тебе годится почти в дети? Чем молодежь отличается от твоего поколения? Каков уровень второй лиги, куда ты вернулся спустя 15 лет?

- Отличное ощущение, мы быстро нашли общий язык, со мной легко сблизиться. Молодежь отличается напористостью и желанием прогрессировать. Уровень второй лиги стал значительно выше. Играют люди в разных командах уже набравшиеся опыта, видевшие большой футбол в своих карьерах. Надо учесть, что и поля стали отличаться. Если в мою молодость было мало качественных газонов, то сегодня искусственный газон помогает футболистам раскрывать свой потенциал.

Фото: скринршот с видео ФК "Енисей"

- Контракт имел значение? Какие его условия?

- Есть такое выражение «На хлеб с колбасой хватит», так вот мне не хватило. Недавно перехватил у брата 20 тысяч рублей! Сейчас все отлично, вернул и поблагодарил. Не волнуйтесь!

- Правда, что тебя уже звали в основной состав после травмы Михаила Опарина? Почему отказался?

- Действительно был разговор с Антоном Евменовым (спортивный директор «Енисея» прим. Sibnovosti.ru), мы поговорили, приняли решение, что на данный момент будет лучше мое нахождение во второй команде. К тому же, в основной команде все хорошо во вратарской линии: Мишка восстановился, Димка Ребров на ходу. Безусловно первая и вторая команда – часть меня на сегодняшний день. Переход может произойти, это вопрос времени.

- Главный тренер «Енисея-2» Александр Кишиневский как тренер и человек сильно поменялся? Какие у вас отношения?

- Как тренер – значительно прибавил, что естественно, столько времени прошло с тех пор. Как человек – прекрасный, особенно улыбка. Отношения как были великолепными, так и сохранились.

- Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича по числу матчей. Игоря не хватает сборной? С кем держишь связь из ЦСКА? Кто фаворит сезона в РПЛ?

- Конечно, все были бы рады видеть Игоря в сборной, бесспорно он бы помог выйти команде на новый уровень. В последнее время не созванивался ни с кем, но они всегда в моем сердце. Фаворит, на мой взгляд, «Зенит». Но я поглядываю за «Рубином», там у руля человек мне симпатичный (Леонид Слуцкий — прим. Sibnovosti.ru)!

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

- Главный «Енисей» декларировал перед началом сезона выход в РПЛ, есть шансы?

- Будет тяжело, но возможно. Времени для реализации задачи не так много, но все можно поправить!

- Твой Instagram - это что вообще? Многие задаются вопросом, что ты вообще употребляешь или это просто такой троллинг?

- Мой Instagram - это вторая жизнь, новая, как три года уже. Люди могут говорить, что угодно, это их мнение, и я его уважаю. С теми, с кем я пересекался в жизни, навсегда останутся в моем большом сердце.

Фото: скриншот со страницы Сергея Чепугова/Instagram

- Что формирует сейчас твоё мировоззрение? Что смотришь, читаешь, за кем следишь в Сети? Почему?

- Судьба…

- Развод сказался на спаде в твоей карьере? Удаётся сейчас общаться с дочкой?

- Вы все о прошлом, где есть новое настоящее, в настоящем мире больше замечательных чудес. Все, что нам с Ксенией удалось сотворить, это наша прекрасная Доченька. Я уже как-то говорил, что будет лучше жить так всем. Чем меньше общения, тем лучше, пока не подрастёт. В последний раз, в конце июля буквально пару сообщений написали друг другу. Вспомнил забавный случай. Доченьке было около пяти лет, как-то мы вместе смотрели телевизор, так вышло, что не мультипликационный канал. Я спросил доченьку: "София, это кто?" Ответила: "Президент России, дядя Путя". Я конечно же поправил: "Путин Владимир Владимирович".

Фото: из архива ФК-Енисей