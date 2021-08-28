В Красноярске за взятку задержали руководителя отдела ветеринарного надзора

Уголовное дело в отношении руководителя отдела ветеринарного надзора возбудили следователи СУ СК России по Красноярскому краю. Мужчину подозревают в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснило следствие, что ранее в рамках гражданского дела судом было вынесено решение о том, чтобы руководитель ветнадзора организовал и проконтролировал ход работ по приведению в первоначальное состояние жилого помещения. В августе этого года судебный пристав-исполнитель вручил мужчине соответствующее требование, но подозреваемый вместо того, чтобы выполнить предписание, предложил приставу взятку в размере 50 тысяч рублей.

Пристав от денег отказался и взяткодателя задержали с поличным.

Теперь против мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Идет расследование.