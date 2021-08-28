28 августа
Красноярск
погода +26 °C
73.99
 
€ 87.03
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске за взятку задержали руководителя отдела ветеринарного надзора

Главная Общество
Красноярск
15:00 28 Августа 2021
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Уголовное дело в отношении руководителя отдела ветеринарного надзора возбудили следователи СУ СК России по Красноярскому краю. Мужчину подозревают в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснило следствие, что ранее в рамках гражданского дела судом было вынесено решение о том, чтобы руководитель ветнадзора организовал и проконтролировал ход работ по приведению в первоначальное состояние жилого помещения. В августе этого года судебный пристав-исполнитель вручил мужчине соответствующее требование, но подозреваемый вместо того, чтобы выполнить предписание, предложил приставу взятку в размере 50 тысяч рублей.

Пристав от денег отказался и взяткодателя задержали с поличным.

Теперь против мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Идет расследование. 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В МЧС рассказали, сколько пожаров возникает из-за детских шалостей

В МЧС рассказали, сколько пожаров возникает из-за детских шалостей

28 Августа 2021 г.
И провели профилактические рейды
Новости Красноярска: Дачник из Красноярска требует с СФУ 10 миллионов рублей

Дачник из Красноярска требует с СФУ 10 миллионов рублей

28 Августа 2021 г.
А у университета таких денег нет
Новости Красноярска: Прямые рейсы из Красноярска в Тайланд возобновляют с 7 ноября

Прямые рейсы из Красноярска в Тайланд возобновляют с 7 ноября

28 Августа 2021 г.
Вылеты планируют осуществлять один раз в неделю
Новости Красноярска: 443 жителя Красноярского края заболели коронавирусом

443 жителя Красноярского края заболели коронавирусом

27 Августа 2021 г.
Привиты 1 компонентом — 777 228 человек
Новости Красноярска: В Норильске загорелась школа

В Норильске загорелась школа

27 Августа 2021 г.
В пожаре никто не пострадал
Новости Красноярска: Шиномонтажник украл автомобиль у клиентки

Шиномонтажник украл автомобиль у клиентки

27 Августа 2021 г.
Мужчина получил два года лишения свободы в колонии общего режима
Новости компаний
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Шведы отказались участвовать в иркутском чемпионате мира по хоккею с мячом

Шведы отказались участвовать в иркутском чемпионате мира по хоккею с мячом

25 Августа 2021 г.
Турнир переносили уже дважды
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

24 Августа 2021 г.
Денежные средства перечислят в сентябре
Новости Красноярска: Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

24 Августа 2021 г.
Она считает, что экспонаты вредят деревьям
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru