В Бородино начали строительство станции водоподготовки на водобаках

В Бородино началось строительство станции водоподготовки на водобаках. Это решит проблему жёсткости и высокого содержания железа в питьевой воде всех жителей города. Станцию построят за два года. На эти цели направят 160,2 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Сейчас подрядчик готовит траншеи для прокладки трубопроводов, котлован под фундамент административного модуля, устанавливает железобетонные колодцы, бетонирует монолитный пояс для трансформаторной подстанции и модуля водоподготовки. В планах в этом году закончить строительство административного здания с оснащением и трансформаторной подстанции.

В 2022 году установят водоочистное оборудование, мощность которого составит 6 000 м² в сутки.

Строительство ведётся по национальному проекту «Жильё и городская среда» федерального проекта «Чистая вода».

— Из шести объектов водоснабжения, которые строятся в этом году, в следующем году должны быть завершены в Минусинске и Бородино. В Минусинске объект сдадут раньше срока. Подрядчики прикладывают максимум усилий для оперативной и качественной работы. Мы же жёстко контролируем ход строительства. Также идёт подготовка 12 комплектов проектно-сметной документации для строительства объектов водоснабжения на следующий год, — рассказал Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Фото: администрация города Бородино