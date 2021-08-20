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Красноярские сантехники решили вновь побороться за Кубок России

Главная Общество
Красноярск
14:02 20 Августа 2021
красноярск, конкурс, команда
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Красноярские сантехники вновь борются за Кубок России в конкурсе профессионального мастерства «Лучший сантехник». В прошлом году команда «Короли воды и пара» заняла шестое место, в этом – готова попасть на пьедестал.

«В прошлый раз мы немного растерялись, были неопытные. В финале нужно было за 20 минут собрать инсталляцию – установить подвесной унитаз. Мы в жизни с такой техникой не работаем, мы общежития обслуживаем, справились, но могли бы лучше. Я недели три потом отходил, все анализировал как что нужно было сделать, можно было все за 10 минут собрать. Мы еще в Челябинске пообещали вернуться и выиграть, будем пробовать», – рассказывает слесарь-сантехник, участник команды «Короли воды и пара» Владимир Мулярец.

Красноярские сантехники решили вновь побороться за Кубок России

В этом году у Владимира новый напарник. Оба работают в профессии уже 30 лет и в этом году намерены учесть все ошибки и использовать весь свой опыт для победы.

«Это очень интересно, мы же там учимся, смотрим как другие работают, какой инструмент есть, какие технологии. Раньше какой стереотип был, что сантехник – это нетрезвый, грязный какой-то человек. Когда мы работаем, люди убеждаются, что это не так. Конкурс помогает показать это большему количеству людей. Я люблю свою профессию, я техникум закончил по специальности, мне все внутренние системы дома интересны», – говорит второй участник команды «Короли воды и пара», инженер участка МУК «Правобережная» Эдуард Карпов. 

Главная цель конкурса – поднять престиж рабочей профессии сантехника, а Символ кубка – Сантехмен. Это супергерой, который всегда готов прийти на помощь.

Красноярские сантехники решили вновь побороться за Кубок России

Первый этап назывался «Добро согревает». Каждая команда должна была оказать бесплатную помощь тем, кто в ней действительно нуждается. В этот они приводят в порядок санузел в общежитии, где находится благотворительная организация социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на ул. Новая, 16.

«Для нас эти сантехники – настоящие супермены, мы в этот санузел детей не пускали, там было темно, все старое, они ходили на второй этаж, сейчас здесь даже все стены, весь пол оголили, окна, буквально все с обновляют, мы очень, очень рады конечно», – говорит руководитель АНО центр социальной реабилитации «Поздний дождь» Любовь Епончинцева.

Второй этап называется «Школа Сантехмена». Команды должны будут провести мастер-классы для учащихся школ или техникумов, воспитанников детских домов или садиков.  Их цель – максимально заинтересовать детей, «зажечь» в них энтузиазм и желание самим попробовать себя в такой профессии.

«Мы очень поддерживаем нашу команду, подсказываем все нюансы как лучше сделать, чтобы победить, помогаем все организовывать. Мы уверены, что наши сантехники – самые лучшие, у нас вообще нет текучки кадров, все работают по 20-30 лет. Мы заинтересованы, чтобы они больше видели, больше познавали в профессии, учились, такие конкурсы этому конечно способствуют. И мы конечно призываем красноярцев болеть и голосовать за нашу команду», –  ведущий специалист по охране труда МУК «Правобережная» Михневич Светлана.

«Королям воды и пара» нужна поддержка красноярцев, ведь в конкурсе участвуют профессионалы со всей России. Отдать свой голос за красноярскую команду можно на официальном сайте проекта http://день-сантехника.рф с 1 сентября.

Фото: МУК «Правобережная» 

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