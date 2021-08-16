В Минусинской котловине построят один из городов Шойгу

Первый город из пяти, о которых говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, с большой вероятностью появится на границе двух регионов сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленного источника.

В публикации сказано, проект города разрабатывали два года, а строительство начнется в следующем году.

«Проектом занимались два года в правительстве РФ. Вопрос использования Минусинской котловины поднимался ещё в 2019 году на Петербургском экономическом форуме президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул источник.

Первый из 3-5 новых городов на карте России может появиться в районе границы Хакасии и Красноярского края

Ранее Шойгу предложил создать в Сибири несколько новых крупных городов.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек», — сказал глава военного ведомства, – подчеркнул министр обороны.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости