366 представителей коренных малочисленных народов Севера нашли работу

За этот год в краевую службу занятости населения обратились за поиском работы 454 гражданина коренных малочисленных народов Севера. 366 человек трудоустроены (80 %): медицинскими сестрами, плотниками, сторожами, оленеводами, промысловыми охотниками, рыбаками прибрежного лова, машинистами двигателей внутреннего сгорания, поварами, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Работа подбирается с учётом профессиональной квалификации и опыта. Акцент делается на повышении уровня занятости и сохранении традиционных видов деятельности. К примеру, для соискателей может быть организовано обучение на охотника промыслового или оленевода. Это позволит им получить статус самозанятого. Ещё можно организовать курсы для будущих экскаваторщиков, стропальщиков, и по другим востребованным направлениям, — рассказал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Северянам доступны и другие услуги в сфере занятости. Например, 52 человека получили психологическую поддержку и 97 — помощь в адаптации на рынке труда, 100 — за консультацией по открытию и ведению собственного бизнеса.

Фото: mszn27.ru