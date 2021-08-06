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Более 20 тысяч железнодорожников Красноярской магистрали привились от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
10:40 6 Августа 2021
вакцинация, вирус, железные дороги
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Свыше 20 тысяч сотрудников Красноярской железной дороги привились первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Это более 70% коллектива КрасЖД.  
Прививочная кампания на КрасЖД стартовала с января, – пункты вакцинации открылись в поликлиниках «РЖД-Медицина», расположенных в Красноярске, Ачинске, Уяре, Ужуре, Саянском, Иланском, Мариинске и Абакане.

В первую очередь были привиты железнодорожники, которые в силу своих служебных обязанностей контактируют с большим количеством людей – работники вокзалов, проводники, билетные кассиры, а также медицинский персонал.

Для ускорения процесса вакцинация осуществляется как в поликлиниках по предварительной записи, так и без нее – во внебольничных прививочных пунктах.

Напомним, один из них функционирует на железнодорожном вокзале станции Красноярск с 17 июня. За это время уже 9200 жителей краевого центра привились в нем первым компонентом препарата от COVID-19.
Прививочный кабинет расположен на цокольном этаже вокзала. Он работает круглосуточно (санитарный день – четверг). Сделать прививку здесь может любой желающий. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пункт регулярно экипируется вакциной, которая предоставляется Министерством здравоохранения Красноярского края. Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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