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За сутки в регионе потушили четыре лесных пожара

Главная Общество
Красноярск
13:07 30 Июля 2021
общество, происшествия, лесные пожары, экология
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра локализовано четыре лесных пожара в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В тушении были задействованы 370 человек и 17 единиц техники. Более 12 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

30 июля на 11:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 16 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 3,6 тыс га в Богучанском, Кежемском, Туруханском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. На площади 695 га два лесных пожара потушено.

Действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Из-за крупных лесных пожаров, которые действуют в других регионах России, в том числе в Якутии на севере Красноярского края сохраняется задымление.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Нина Слепцова / РИА Новости

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