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В Красноярске сносят «Юнону и Авось»

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Красноярск
13:15 30 Июля 2021
красноярск, здание
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В Красноярске на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» начался снос кафе «Юнона и Авось». Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В Красноярске сносят кафе «Юнона и Авось», сообщает пресс-служба судебных приставов. В начале 2000-х годов место пользовалось большой популярностью у красноярцев.

Решение о сносе суд принял в прошлом году. Выяснилось, что кафе было построено незаконно. 

«Сотрудниками ведомства было возбуждено исполнительное производство, а также предприняты меры, благодаря которым должник начал осуществлять снос построек самостоятельно с привлечением подрядчика. Исполнение решения суда о сносе строения проверяется судебным приставом», — рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба судебных приставов 

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