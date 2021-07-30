В Красноярске сносят «Юнону и Авось»

В Красноярске на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» начался снос кафе «Юнона и Авось». Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В Красноярске сносят кафе «Юнона и Авось», сообщает пресс-служба судебных приставов. В начале 2000-х годов место пользовалось большой популярностью у красноярцев.

Решение о сносе суд принял в прошлом году. Выяснилось, что кафе было построено незаконно.

«Сотрудниками ведомства было возбуждено исполнительное производство, а также предприняты меры, благодаря которым должник начал осуществлять снос построек самостоятельно с привлечением подрядчика. Исполнение решения суда о сносе строения проверяется судебным приставом», — рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба судебных приставов