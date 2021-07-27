27 июля
Красноярск
погода +22 °C
74.1
 
€ 87.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сегодня на территории региона зарегистрировано 17 лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
11:40 27 Июля 2021
общество, экология, лесные пожары
версия для печати Ico_print

27 июля на 10:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 17 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 451 га в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Четыре лесных пожара ликвидированы. В тушении были задействованы 17 единиц техники, более 190 человек.

На территории ангарской группы районов и Эвенкии для оперативного реагирования на возникающие угрозы дополнительно отправлены более 290 специалистов.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гроза и ливень останутся в Красноярске ещё на пару дней

Гроза и ливень останутся в Красноярске ещё на пару дней

27 Июля 2021 г.
Тёплая погода уйдёт на север края
Новости Красноярска: Работодатели за непривитых сотрудников заплатят штраф

Работодатели за непривитых сотрудников заплатят штраф

27 Июля 2021 г.
Первый компонент вакцины должны получить не позже 25 августа, второй до 15 сентября
Новости Красноярска: В Назарово задержана женщина, совершившая жестокое убийство бабушки

В Назарово задержана женщина, совершившая жестокое убийство бабушки

27 Июля 2021 г.
Полицейские раскрыли убийство пенсионерки, случившееся в начале этого года. Длительное время установить личность преступника не удавалось, на помощь местным коллегам приезжали краевые полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Напомним...
Новости Красноярска: В Красноярском крае выпускники колледжей и техникумов подтверждают свой профессиональный статус

В Красноярском крае выпускники колледжей и техникумов подтверждают свой профессиональный статус

27 Июля 2021 г.
Ещё 80 студентов до конца года пройдут итоговые профессиональные экзамены
Новости Красноярска: 140 тысяч рублей заплатит предприниматель за незаконное размещение отходов

140 тысяч рублей заплатит предприниматель за незаконное размещение отходов

27 Июля 2021 г.
Суммы штрафов при каждой проверке растут
Новости Красноярска: Медики рассказали о том, каким должен быть порядок обязательной вакцинации

Медики рассказали о том, каким должен быть порядок обязательной вакцинации

27 Июля 2021 г.
Работодатель должен направить в поликлиники списки сотрудников
Новости компаний
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

26 Июля 2021 г.
В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром. Работы ведутся поэтапн...
Новости Красноярска: Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

23 Июля 2021 г.
Медики выполняют все рекомендации по лечению Сovid-19
Новости Красноярска: Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

22 Июля 2021 г.
«Продавцом» оказался 30-летний мужчина из Ленинградской области
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru