Сегодня на территории региона зарегистрировано 17 лесных пожаров

27 июля на 10:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 17 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 451 га в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Четыре лесных пожара ликвидированы. В тушении были задействованы 17 единиц техники, более 190 человек.

На территории ангарской группы районов и Эвенкии для оперативного реагирования на возникающие угрозы дополнительно отправлены более 290 специалистов.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: РИА Новости