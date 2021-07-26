В Приёмной комиссии рассказали о стратегии абитуриента в финале приёмной кампании

29 июля 2021 года завершается приём документов для поступления на очное обучение на бюджет. В Приёмной комиссии Сибирского федерального университета назвали направления, где наблюдается большой конкурс.

На сегодняшний день конкурс на «Рекламу и связи с общественностью» составляет 62 человека на место. На «Экономику», «Перевод и переводоведение» — 30 человек на место.

Специалисты рекомендуют с умом оценить своё конкурсное положение.

«Если вы видите себя на 600–м месте, а всего бюджетных мест заявлено не больше 50, скорее всего, шансы настолько малы, что не стоит делать ставку на это направление. Нужно смотреть альтернативу с этим же набором ЕГЭ. Если же абитуриент не критично ниже черты бюджетных мест, нужно помнить, что ребята подают заявления на 5 направлений, а выбирают в итоге одно, поэтому даже если вы под чертой, и даже не в первой десятке, шансы быть зачисленными у вас далеко не нулевые», — рассказали в Приёмной комиссии СФУ.

Если ваше положение в конкурсе не позволяет вам пройти на бюджет, вы можете изменить приоритет в пользу направлений, требующих те же ЕГЭ, на которых ещё остаются бюджетные места.

Например, технарям будет интересно поступить на «Математику и компьютерные технологии», «Информационную безопасность автоматизированных систем», «Радиоэлектронные системы и комплексы». Институт цветных металлов и материаловедения предлагает поступить на «Материаловедение и технологии материалов». Институт нефти и газа приглашает абитуриентов на направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «Технологические машины и оборудование». Политех ждёт всех на направлениях «Наземные транспортно–технологические средства», «Техносферная безопасность». Кстати, Политехнический институт в этом году получил новый учебный корпус, поэтому будущие студенты будут учиться на новом оборудовании.

Ещё есть места в Высшей школе автомобильного сервиса, обучение в которой курирует крупнейший в Красноярском крае автомобильный «Медведь Холдинг», который берёт выпускников к себе на работу. Абитуриенты, желающие работать в промышленных гигантах региона, ещё успевают подать документы в Институт горного дела, геологии и геотехнологий, в частности на такие направления, как «Прикладная геология» и «Технологии геологической разведки».

В Приёмной комиссии также сообщили, что вплоть до 11 августа 2021 года абитуриент может подать согласие на зачисление. Это особый документ, который подтверждает намерение поступить на конкретное направление. Но важно знать, что университет последовательно может принять до 5 согласий. Каждое новое аннулирует предыдущее, и абитуриент ещё может изменить своё решение.

«Но, если шанса попасть на бюджет не остаётся, в этом году имеет смысл рассмотреть вариант учёбы на платном отделении, — пояснили в Приёмной комиссии. — Сбер и СФУ запустили новый образовательный кредит. Банк выдаёт кредит под 3 процента годовых, а СФУ при этом предоставляет скидку в 10 %. Возвращать можно в течение 15 лет или вернуть досрочно. Это выгодно с экономической точки зрения и позволяет учиться там, где хочется, а не там, куда получается пройти».

В этом случае университет принимает заявления до 23 августа 2021 года, до 25 августа 2021 года — согласия и 27 августа 2021 года идёт зачисление.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ