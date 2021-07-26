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95 человек спасли пожарные за неделю

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Красноярск
11:03 26 Июля 2021
происшествия, мчс, общество, пожары
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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 С 19 по 25 июля сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 997 выездов, из них 100 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 95 человек вывели из огня.

На тушения привлекалось более 728 человек личного состава и 997 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась семь раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 26 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 36 жителей Красноярского края.                              

64 выезда совершили поисково-спасательные формирования, в 16 случае оказывалась помощь, спасено 20 человека.      

Стоит отметить, что на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю 109 туристических группы. В данных группах состоят 795 человек, из них 138 детей.

Напомним, что в Красноярском крае официально отрыты 12 пляжей: два в Железногорске, один в Берёзовском районе, один в Емельяновском, три в Зеленогорске, по одному в Шарыповском муниципальном округе и в Ермаковский район, а также три в Минусинском районе.

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