95 человек спасли пожарные за неделю

С 19 по 25 июля сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 997 выездов, из них 100 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 95 человек вывели из огня.

На тушения привлекалось более 728 человек личного состава и 997 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась семь раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 26 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 36 жителей Красноярского края.

64 выезда совершили поисково-спасательные формирования, в 16 случае оказывалась помощь, спасено 20 человека.

Стоит отметить, что на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю 109 туристических группы. В данных группах состоят 795 человек, из них 138 детей.

Напомним, что в Красноярском крае официально отрыты 12 пляжей: два в Железногорске, один в Берёзовском районе, один в Емельяновском, три в Зеленогорске, по одному в Шарыповском муниципальном округе и в Ермаковский район, а также три в Минусинском районе.