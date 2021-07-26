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Житель Курагино незаконно выловил рыбу на 250 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
10:02 26 Июля 2021
общество, происшествия, браконьер, рыбаки
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Инспекторы ГИБДД в пос. Курагино остановили автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился 48-летний мужчина. При осмотре транспортного средства, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружили рыболовные сети и нелегальный улов: 132 хариуса и 1 ленка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Рыба была выловлена мужчиной в реке Колпа. Сумма материального ущерба — порядка 250 тыс руб.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Рыбаку может грозить до двух лет лишения свободы.

Фото: МВД по Красноярскому краю

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