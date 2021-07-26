На этой неделе в Красноярске дождь сменит жару

По прогнозам синоптиков на этой неделе в Красноярске солнечная и жаркая погода сменится пасмурной и дождливой.

Понедельник будет знойным, с температурой до 31 градуса. Но уже со вторника похолодает до 25 градусов, а небо посереет от туч. До конца недели будут идти дожди. В субботу ожидаются самые обильные осадки, до 6,5 миллиметра.

Ночь с понедельника на вторник станет самой тёплой - прогнозируют 19 градусов. После этого в ночное время всю неделю температура будет колебаться в диапазоне 12-14 градусов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости