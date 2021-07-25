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На Олимпиаде в россиянка Виталина Бацарашкина завоевала первое "золото"

Главная Общество
Красноярск
12:20 25 Июля 2021
общество, спорт, олимпиада
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На Олимпиаде в Токио российский рапирист Ходос проиграл итальянцу Сантарелли в 1/16 финала Олимпиады. Спортсмен уступил счетом 10:15 и теперь единственным представителем России в рапире остается Сергей Бида.

Ему предстоит встретиться в 1/16 финала с американцем Яссером Рамиресом.

Но есть и хорошие новости: женская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила соперниц из Монголии со счётом – 21:5. Наши спортсменки досрочно завершили встречу.

И первая золотая медаль к копилке России на Олимпиаде в Токио! Виталина Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Российская спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд, обойдя соперниц..

Напомним, российские спортсмены уже завоевали две медали: Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала "серебро", а тхэквондист Михаил Артамонов - "бронзу" в весовой категории до 58 килограммов.

На утро 25 июля в медальном зачете лидирует Япония, у них три "золота" и одно "серебро". На втором - Китай (три "золота" и две "бронзы". На третьем месте - США, в копилке которых одна золотая медаль, две серебренных и четыре бронзовых.

Россия в командном зачете делит четвертое место с Австралией, у наших спортсменов, ка и у австралийцев, пока по одной медали каждого вида. 

 

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