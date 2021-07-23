23 июля
Красноярск
погода +29 °C
73.69
 
€ 86.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

491 житель Красноярского края за сутки заболел COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:45 23 Июля 2021
общество, заболевание, вакцинация
версия для печати Ico_print

На 23 июля под наблюдением врачей находятся 49 771 человек (+3 487 новых за сутки), снято с учёта 3 998 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 87 115 (+ 491 за сутки).

Всего вылечили 73 608 (+ 250 человек за сутки), 4 278 погибших (+ 20 за сутки). Уровень летальности — 4,92 %.           

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 176 270 (+ 13 244 за последние сутки).

Отметим, что на 23 июля привито 1 компонентом — 549 484 человек, 2 компонентами — 400 197.

Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: EPA/Vostock-photo

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ночью по всему Красноярску появились граффити хэштег #WewillROCyou

Ночью по всему Красноярску появились граффити хэштег #WewillROCyou

23 Июля 2021 г.
Олимпиада в Токио с 23 июля по 8 августа
Новости Красноярска: Стали известны подробности дела о сожжении мужчины в Канске

Стали известны подробности дела о сожжении мужчины в Канске

23 Июля 2021 г.
Мужчина долгое время избивал свою сожительницу
Новости Красноярска: Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

23 Июля 2021 г.
Медики выполняют все рекомендации по лечению Сovid-19
Новости Красноярска: Завершается ремонт участка на маршруте «Канск - Абан - Богучаны»

Завершается ремонт участка на маршруте «Канск - Абан - Богучаны»

23 Июля 2021 г.
Общая сумма ремонта — около 130 млн рублей
Новости Красноярска: Более 1,7 млрд руб. направлено на социальную поддержку работников и неработающих пенсионеров КрасЖД за первое полугодие

Более 1,7 млрд руб. направлено на социальную поддержку работников и неработающих пенсионеров КрасЖД за первое полугодие

23 Июля 2021 г.
Подведены итоги выполнения Коллективного договора
Новости Красноярска: Из Норильска и Дудинки переселятся на материк 415 семей

Из Норильска и Дудинки переселятся на материк 415 семей

23 Июля 2021 г.
С 2011 по 2020 год более 8 600 семей переселились с северных территорий на материк
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

18 Июля 2021 г.
Его нашли в Курганской области
Новости Красноярска: Министр здравоохранения рассказал о новых симптомах при COVID-19

Министр здравоохранения рассказал о новых симптомах при COVID-19

20 Июля 2021 г.
Теперь у заболевших коронавирусом лёгкие поражаются буквально через три–четыре дня
Новости Красноярска: На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

20 Июля 2021 г.
Авария произошла из-за гонщиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru