491 житель Красноярского края за сутки заболел COVID-19

На 23 июля под наблюдением врачей находятся 49 771 человек (+3 487 новых за сутки), снято с учёта 3 998 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 87 115 (+ 491 за сутки).

Всего вылечили 73 608 (+ 250 человек за сутки), 4 278 погибших (+ 20 за сутки). Уровень летальности — 4,92 %.

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 176 270 (+ 13 244 за последние сутки).

Отметим, что на 23 июля привито 1 компонентом — 549 484 человек, 2 компонентами — 400 197.

Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: EPA/Vostock-photo