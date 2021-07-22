В Красноярске на мосту через Базаиху появится новый тротуар

Так как старый тротуар был слишком узким, не соответствовал нормам, приняли решение на мосту через Базаиху обустроить пешеходный тротуар. Об этом сообщается «ВКонтакте» в группе администрации Красноярска. Также установят и новые перила, освещение. На данный момент работы ведутся по правой стороне моста.

В будущем людям будет проще добираться до Восточного входа на Столбы.

Мост расположен около дома ул. Базайская, 158б. до конца сентября запланировано заменить тротуарные плиты, отремонтировать проезжую часть и деформационные швы, очистить от коррозии и обработать специальным антикоррозийным покрытием опоры, перила, бетонные и металлические поверхности, обновят плиты, уберут сколы в бетонных поверхностях.

Так, в этом году планируют отремонтировать мост через реку Моховая, обустроить парковку, кольцо для автобусов возле «Гренады» и остановку возле Восточного входа.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf