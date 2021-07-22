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В Красноярске на мосту через Базаиху появится новый тротуар

Главная Общество
Красноярск
14:35 22 Июля 2021
общество, красноярск, благоустройство, мост
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Так как старый тротуар был слишком узким, не соответствовал нормам, приняли решение на мосту через Базаиху обустроить пешеходный тротуар. Об этом сообщается «ВКонтакте» в группе администрации Красноярска. Также установят и новые перила, освещение. На данный момент работы ведутся по правой стороне моста.

В будущем людям будет проще добираться до Восточного входа на Столбы.

Мост расположен около дома ул. Базайская, 158б. до конца сентября запланировано заменить тротуарные плиты, отремонтировать проезжую часть и деформационные швы, очистить от коррозии и обработать специальным антикоррозийным покрытием опоры, перила, бетонные и металлические поверхности, обновят плиты, уберут сколы в бетонных поверхностях.

Так, в этом году планируют отремонтировать мост через реку Моховая, обустроить парковку, кольцо для автобусов возле «Гренады» и остановку возле Восточного входа.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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