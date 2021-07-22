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В Красноярск доставили новую партию «Спутника V»

Главная Общество
Красноярск
11:45 22 Июля 2021
вакцинация, красноярск, эпидемия
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В Красноярск доставили новую партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). 10 800 доз уже распределили между лечебными учреждениями города и края, включая внебольничные пункты. Сейчас  в регионе обеспечиваются все условия для удобной вакцинации – работают прививочные пункты, препарат находится под контролем, открываются дополнительные пункты вакцинации.

По состоянию на 21 июля, привито первым компонентом 535 515 человек, двумя компонентами привито 380 985 жителей Красноярского края.

Внебольничные пункты вакцинации в Красноярске расположены:

  • ТЦ «Планета» (ул. 9 Мая, 77), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
  • гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 Мая, 77), с 8.00 до 20.00 (санитарный день воскресенье );
  • гипермаркет «Леруа Мерлен» ( ул. Калинина, 82), в рабочие дни с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00 ( санитарный день воскресенье);
  • ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, стр. 4), с 10.00 до 20.00, суббота и воскресенье до 17.00 (санитарный день понедельник);
  • парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 12.00 до 19.00 (санитарные дни понедельник, вторник);
  • ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
  • ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
  • ТЦ «Красноярье» (пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
  • железнодорожный вокзал, круглосуточно (санитарный день четверг);
  • ТЦ « Мега» (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27, стр. 74, ежедневно с 10.00 до 17.30 (санитарный день понедельник);
  • ТК «На Свободном» (ул. Телевизорная, 1, ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник).

Также внебольничные пункты вакцинации работают в Норильске, Ачинске, Минусинске, Канске, Сосновоборске.

Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.  

Фото: Михай Карауш / РИА Новости

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