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В Советском районе продолжают ремонт проездов

Главная Общество
Красноярск
18:04 9 Июля 2021
красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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В этом году  отремонтируют 27 междомовых проездов в Советском районе. Восемь объектов уже полностью готовы, остальные доделают к 1 сентября. Список на реконструкцию формировался с учётом мнения жителей близлежащих домов.

В первую очередь под благоустройство попали участки, которые давно не обновляли. Один из таких – это междворовый проезд на ул. Водопьянова,6.

В Советском районе продолжают ремонт проездов

«Этот участок сложный из-за постоянного транспортного потока. Здесь находится ряд магазинов, а также большое скопление канализационных и водопроводных люков. Но думаю, всё будет хорошо и мы со всем справимся в срок», – рассказывает исполнительный директор Красноярской ремонто-строительной компании Павел Кравцов.

Этим проездом пользуются жители более чем 10 ближайших домов, поэтому износ участка достаточный высокий. Сейчас здесь демонтируют старое покрытие и бортовой камень, после чего дорожники уложат 1400 м2 нового асфальта, частично будут восстановлены тротуары.

В Советском районе продолжают ремонт проездов

«В этом году общая площадь ремонтируемых проездов составляет примерно 31000 квадратных метров. Это в полтора раза больше объемов прошлого года – говорит руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев, – Среди главных критериев, по которым проезд ремонтируется в приоритетном порядке – обращения жителей, соседство с социальными учреждениями и комплексное благоустройство. То есть, вместе с новым двором или сквером, стараемся сразу обновлять и подъездные пути». 

Ремонт на дороге вдоль детской поликлиники на ул. Партизана Желязняка, 9 б, уже завершён: здесь полностью обновили дорожное покрытие, заменили бордюры.  Кроме того, был изменен уклон проезжей части для отвода поверхностных вод от крыльца учреждения, где после дождя появлялась большая лужа. В ходе работ здесь была установлена дождеприёмная решетка.

Средства на это поступили из городского бюджета по программе «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды».

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