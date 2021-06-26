СФУ перешел на дистанционный формат обучения с 26 июня

С 26 июня Сибирский федеральный университет переходит на дистанционный формат обучения. Решение было принято из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в крае. Теперь занятия вместо привычного для студентов и преподавателей очного формата состоятся в дистанционном. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Экзамены пройдут в смешанном формате, чтобы не допускать большого количество присутствующих. Государственная итоговая аттестация пройдет очно, но в аудитории разрешат находиться ограниченному кругу лиц: выпускник, научный руководитель и члены комиссии.

Приёмная кампания пройдет в том числе и в очном формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности, а вот сотрудники вуза старше 65 лет, а также беременные женщины переводятся на дистанционку.