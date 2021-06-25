В Солнечном появилась «Аллея выпускников»

Выпускники школ микрорайона Солнечный решили начать свой взрослый жизненный путь с высадки «Аллеи выпускников». Для вчерашних школьников это возможность научится ответственности за зеленых питомцев парка и помочь в озеленении родного района

«На этом месте нет ни одного дерева, высаженного за бюджетный счёт. Просто люди, в том числе и я с женой, собрались и посадили. Многие деревья здесь – именные. А теперь школьники, выпускники, решили высадить здесь свою аллею. Такие аллеи есть во многих городах и теперь есть и в Солнечном», рассказал глава района Дмитрий Дмитриев.

По мнению главы района, участие школьников в благоустройстве сделает парк по-настоящему значимым и ценным для микрорайона.

«Я думаю это важно. Первое задание из жизни мужчины – посадить дерево – выполнено. В начале к идее сделать здесь сквер я отнёсся скептично. Раньше на этом месте был пустырь, какие-то кустарники и фонари. А теперь мы всё это озеленяем, и я очень рад быть здесь», – рассказал ученик 134 школа Максим Гилаш

Сегодня на аллее выпускников появилось 5 деревьев. Каждая школа высаживает по 1 дереву. Помогли вчерашним школьникам профессиональные озеленители.