В Назаро водителю скорой выстрелили в голову

В ночь с 21 на 22 июня житель Назарово получил выстрел в голову. Пострадавший работает водителем скорой помощи и в это время находился в машине. По его словам, он услышал хлопок, а затем почувствовал боль в затылке. Первую помощь ему оказали коллеги, затем мужчину госпитализировали. При осмотре у него на голове обнаружили рану, а в ней — осколки, но от чего — неизвестно.

Сам мужчина уверен, что в него стреляли. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства.

«Стреляли с непонятного ружья. 9 штучек каких-то достали у него из головы. Думаем, что это заказное убийство. Выстрелили в упор», – пояснили «ТВК Красноярск» родственники.

В настоящее время в полиции проводят проверку по данному факту и рассматривают несколько версий произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью.

«По окончанию всех необходимых процессуальных действий будет принято решение в соответствии с законодательством», — подчеркнули в ГУ МВД Красноярского края.

Фото: my.krskstate.ru