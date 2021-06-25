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В "Атмосфере дома" выявили нарушителей масочного режима

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Красноярск
16:30 25 Июня 2021
общество, красноярск, проверка
Фотография © admkrsk.ru
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Сотрудники администрации района, полицейские и специалисты Роспотребнадзора проверили, как в ТК соблюдаются антиковидные меры.

Основные замечания в торговых точках — отсутствие рециркуляторов воздуха, недостаточный запас антисептических средств, отсутствие защитного экрана на кассе, сообщается на сайте города Красноярска. Владельцам дали время на исправление недочётов, но после повторной проверки ​уже могут оштрафовать и временно закрыть.

Особое внимание сотрудники уделили проверке детской игровой комнаты и заведениям общепита. Никаких нарушений не было.

На 5 нарушителей масочного режима были оформлены протоколы, с 7 посетителями ТЦ сотрудники полиции провели профилактические беседы.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут проводиться до снятия всех ограничений.

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