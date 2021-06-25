В "Атмосфере дома" выявили нарушителей масочного режима

Сотрудники администрации района, полицейские и специалисты Роспотребнадзора проверили, как в ТК соблюдаются антиковидные меры.

Основные замечания в торговых точках — отсутствие рециркуляторов воздуха, недостаточный запас антисептических средств, отсутствие защитного экрана на кассе, сообщается на сайте города Красноярска. Владельцам дали время на исправление недочётов, но после повторной проверки ​уже могут оштрафовать и временно закрыть.

Особое внимание сотрудники уделили проверке детской игровой комнаты и заведениям общепита. Никаких нарушений не было.

На 5 нарушителей масочного режима были оформлены протоколы, с 7 посетителями ТЦ сотрудники полиции провели профилактические беседы.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут проводиться до снятия всех ограничений.