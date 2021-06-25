Золото чемпионата России по лёгкой атлетике завоевала красноярка

На дистанции 100 метров золото чемпионата России по лёгкой атлетике получила Кристина Макаренко.

Чемпионат проходит в Чебоксарах. Этот старт — заключительный этап отбора отлетов на Олимпийские игры в Токио. Красноярский край представляют 10 легкоатлетов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Именно второй день чемпионата принёс команде золото.

Дистанцию в 100 метров быстрее всех преодолела Кристина, выступающая в двойном зачёте (Москва-Красноярский край). Она первой пересекла финишную черту за 11.35 сек., опередив соперницу из Нижегородской области (11.59).

В беге с препятствиями на 3 000 метров с результатом — 09.23,94 серебряную медаль получила Наталья Аристархова — представительница края.

Чемпионат России завершится 27 июня.

Фото: sportyakutia.ru