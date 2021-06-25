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За сутки было потушено четыре лесных пожара

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Красноярск
14:00 25 Июня 2021
лесные пожары, экология, в красноярском крае
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра локализовано четыре лесных пожара в Богучанском и Эвенкийских районах на площади 203,8 га. В тушении были задействованы 70 человек и 6 единиц техники. 3 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за гроз.

25 июня на 9:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 10 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 3,9 тыс га в Эвенкийском районе. Угрозы населённым пунктам нет.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: www.gazeta.ru

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