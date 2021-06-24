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Красноярцы не хотят лететь на Марс

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Красноярск
18:00 24 Июня 2021
красноярск, марс, исследования
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За три года число россиян, желающих полететь на Марс снизилось на четверть, сообщает сервис по поиску работы SuperJob. Больше всего желающих в Челябинске – 43% «За». Против выступили 57% опрошенных. Красноярцы показали наименьшее желание отправится на Марс – «За» высказалось всего 18%. Это наименьший результат среди всех городов-миллионников.

Полететь на Марс хотели бы 26% экономически активных россиян. Не готовы покорять Красную планету 74% опрошенных: «На Земле куча дел!».

Мужчины мечтают о Марсе чаще женщин - 31% против 20%. Чем старше россияне, тем реже у них возникает желание побывать на этой планете: 31% респондентов до 34 лет и 18% среди граждан старше 45 лет.

За последние 3 года число россиян, готовых отправиться в космическое путешествие, сократилось: в 2018 году на Марс был готов отправиться каждый третий опрошенный (34%), сегодня — каждый четвертый (26%).

Фото: naked-science.ru

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