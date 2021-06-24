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Всё о льготных поездках

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Красноярск
14:00 24 Июня 2021
общество, туризм, путешествие, в красноярском крае
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Социальные категории граждан Красноярского края, приобретут путёвки за треть их полной стоимости: учащиеся и воспитанники образовательных организаций, люди, получающие страховые пенсии, инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда, об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Субсидированными турами до конца года воспользуются около 2 500 туристов.

Туроператоры и туры, вошедшие в число победителей:

ООО «Меридиан» с культурно-познавательным туром «Вокруг Красноярска за два дня» (база отдыха «Над Енисеем», ЗАТО г. Железногорск) и оздоровительным туром «Паспорт здорового человека» (санаторий «Сосновый бор», Минусинский район);

ООО «ШевТур» — культурно-познавательный тур «О чём молчит Енисей…» (гостиница «Саяны», г. Минусинск);

ООО «Альптрек» — активный тур «Ергаки на три дня: Парабола» (кемпинговый лагерь «Альптрек», Ергаки);

ООО «Бюро путешествий и экскурсий «Эдельвейс» — культурно-познавательный тур «Над этим местом ангел пролетал» (туристическая база «Линевский берег», Шарыповский район);

ООО ЦТО «Спутник» с культурно-познавательными турами «Енисейские истории» (г. Енисейск и Казачинский район) и «Енисейск гостеприимный» (г. Енисейск), «Южная Сибирь» (пгт. Шушенское);

ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур» — культурно-познавательный тур «Удивительная история Святого врача» (база отдыха «Бузим», Сухобузимский район);

4. ООО «КП» — круиз на теплоходе «Енисейский гурман» (теплоход «А. Матросов»).

Предложения включают проезд, культурно-познавательную программу, питание, сувениры и размещение от 1 до 9 ночей. За путёвкой нужно обратиться к туроператорам, обозначенным выше.

Фото: buzim-club.ru

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