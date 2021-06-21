Две трёхлетние девочки сбежали из Зеленогорского детского сада

В Зеленогорске два 3-летних ребёнка сбежали через отверстие в заборе из детского сада № 13.

Как установила прокуратура, инцидент произошел 16 июня. Сотрудники детсада, обнаружив исчезновение подопечных, вызвали полицию. Спустя какое-то время дети были найдены на приличном расстоянии от территории детсада.

Прокурорская проверка выяснила, что за детьми плохо следили. Заведующей детского дошкольного учреждения Зеленогорска сделано предупреждение. Устранение нарушений закона и принятие мер по недопущению аналогичных случаев поставлено на контроль прокуратуры.

