В Красноярском крае для молодых специалистов проведут ярмарки вакансий

На сайте правительства Красноярского края сообщается, что 23 июня служба занятости населения проведёт краевую ярмарку вакансий. На 30 площадках Красноярского края представят вакансии работодатели, которые готовы трудоустроить молодых специалистов.

По словам руководителя агентства труда и занятости населения края Виктора Новикова, ежегодно более 10 лет проводятся ярмарки для начинающих специалистов. В них участвуют порядка 800 выпускников.

Также служба занятости и работодатели организуют занятия по трудоустройству, тренинги по построению карьеры, гарантированные и web-собеседования, экскурсии и дни открытых дверей на предприятиях. Ещё во время обучения студентам подбирают рабочее место. По инициативе агентства создана Ассоциация центров содействия трудоустройству выпускников и студентов.

Стоит отметить, что ещё во время ярмарок вакансий можно узнать о всех услугах службы занятости населения, получить рекомендации по составлению резюме.

График проведения ярмарок вакансий можно посмотреть на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: krskstate.ru