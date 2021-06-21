Красноярский госпиталь на Кутузова снова принимает больных с коронавирусом

22 июня, в четвёртом корпусе Красноярской межрайонной клинической больницы на улице Кутузова вновь заработал резервный инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Возглавила госпиталь заведующий пятым гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог Маргарита Викторовна Дударева, уже работавшая в «красной зоне». Планируется, что в госпиталь будут переводить на долечивание пациентов с коронавирусом из базовых инфекционных госпиталей. Первые пациенты уже поступили на лечение.

Открытие ковидного госпиталя не повлияет на оказание плановой медпомощи. Всю необходимую помощь, консультации и платные услуги возьмут на себя оставшиеся три корпусах больницы.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения края