Олег Дерипаска поздравил медиков Богучанского госпиталя с профессиональным праздником

Основатель компании РУСАЛ выразил свою благодарность сотрудникам Богучанского Медцентра Помощи и Спасения.

Сибирский промышленник и общественный деятель отметил самоотверженность врачей, назвав их «героями нашего времени», поблагодарил за профессионализм, за взятую на себя ответственность, пожелал благополучия их семьям и подарил всему коллективу кофемашину. Медперсонал был тронут таким вниманием и очень нужным и своевременным подарком, о котором давно мечтали в медцентре. Чашечка крепкого горячего кофе поможет врачам справляться с напряженной работой.

Традиционно день медицинского работника отмечают на третье воскресенье июня, в этом году праздник выпал на 20 число.