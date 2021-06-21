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Олег Дерипаска поздравил медиков Богучанского госпиталя с профессиональным праздником

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Красноярск
12:49 21 Июня 2021
медицина, праздник, врачи, поздравления
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Основатель компании РУСАЛ выразил свою благодарность сотрудникам Богучанского Медцентра Помощи и Спасения. 

Сибирский промышленник и общественный деятель отметил самоотверженность врачей, назвав их «героями нашего времени», поблагодарил за профессионализм, за взятую на себя ответственность, пожелал благополучия их семьям и подарил всему коллективу кофемашину. Медперсонал был тронут таким вниманием и очень нужным и своевременным подарком, о котором давно мечтали в медцентре. Чашечка крепкого горячего кофе  поможет врачам справляться  с напряженной работой.

Традиционно день медицинского работника отмечают на третье воскресенье июня, в этом году праздник выпал на 20 число.

Фото: пресс-служба ЗАО "Богучанский алюминиевый завод"
По материалам пресс-службы ЗАО "Богучанский алюминиевый завод"

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