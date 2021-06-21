Нарушение масочного режима: за неделю составили 80 протоколов

С 14 по 20 июня во время рейдов рабочие группы составили 80 протоколов за несоблюдение масочного режима, провели около 300 бесед с горожанами, об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края. Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно.

Специалисты администрации и сотрудники полиции проинспектировали 478 объектов (375 объектов торговли, 11 предприятий общественного питания и 92 остановочных пункта). На 115 объектах выявлены нарушения.

Отметим, что нарушителям масочного режима грозит: гражданам – до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – до 300 тысяч.

Фото: avchernov.ru